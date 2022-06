Cleo aposta no look com recortes e exibe boa forma na SPFW

Cleo aparece com look ousadíssimo na primeira fila de desfile da SPFW

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 07h28

A atriz e cantora Cleo investiu na sensualidade ao escolher o seu look para prestigiar uma noite de desfiles na São Paulo Fashion Week, SPFW. Ela marcou presença na primeira fila do segundo dia de desfiles na noite de quarta-feira, 1º, e chamou a atenção ao ser fotografada com um look ousado.

Cleo surgiu com um conjunto de top com vários recortes e saia curtinha. O modelito deixou à mostra a boa forma dela. Para completar o visual, ela apostou em uma maquiagem forte e botas de cano alto.

A artista contou com a companhia do marido, o empresário Leandro D'Lucca.

Atualmente, Cleo está envolvida com as gravaçõs da série A Magia de Aruna, da Disney+. Na trama, ela interpreta uma bruxa e contracena com Giovanna Ewbank e Érika Januza.

Fotos de Cleo na SPFW: