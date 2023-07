Bruna Marquezine usa look caríssimo para curtir festa junina

Bruna Marquezine aparece com look de grife e curtíssimo em uma festa junina com os amigos

A atriz Bruna Marquezine caprichou na escolha do seu look para curtir uma festa junina com os amigos na noite de sexta-feira, 30. A estrela usou um look de grife e caríssimo para se jogar na brincadeiras típicas desta época do ano.

A artista usou um conjunto de saia rodada e camisa cropped da grife Miu Miu, avaliadas em R$ 8.300 e R$ 7.500, respectivamente. Além disso, ela completou o visual com chapéu, cinto e lingerie boxer, que são avaliados em cerca de R$ 9.200, e também usou uma bota da Ganni, que custa cerca de R$ 3.600.

Mesmo com o look curtinho, Bruna Marquezine foi vista brincando em um touro mecânico durante a festa. Além disso, ela contou com a companhia do ator João Guilherme, que foi apontado como novo affair dela nos últimos tempos.

De acordo com o programa Fofocalizando, do SBT, os dois estariam se conhecendo melhor e já teriam ficado juntos. Quem contou a história foi a jornalista Gaby Cabrini, que conversou com uma amiga da famosa que entregou a história. "Estão conhecendo melhor, eles já trocaram uns beijinhos. E agora ela deu uma passadinha no perfil dele para curtir umas fotos", disse ela, que ainda contou que os dois se aproximaram por assuntos em comum. "Ele é divertido, bonito e que ele chamou a atenção da Bruna pelo humor e pelo interesse dele por moda, por vários assuntos. Estão se conhecendo melhor", disse. Porém, eles não se pronunciaram sobre o assunto.

Bruna Marquezine usa look vintage

Prestes a brilhar nos cinemas com o filme Besouro Azul, da DC Comics, a atriz Bruna Marquezine marcou presença em um evento internacional. Ela prestigiou a reinauguração de uma joalheria em Nova York, nos Estados Unidos, e caprichou na escolha do look para o evento.

A estrela mostrou o seu look nos stories do Instagram e ostentou toda a sua beleza. Ela apostou em um vestido vintage. A morena surgiu com um vestido tomara que caia preto com franjas de tule que é da grife Yves Saint Laurent. O modelito foi criado para a coleção de outono/inverno do ano de 1983.

Bruna ainda usou joias luxuosas, incluindo brincos de 45 mil dólares, cerca de R$ 224 mil.