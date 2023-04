Alessandra Negrini exibe corpaço ao surgir com look justo em evento

Aos 52 anos, Alessandra Negrini destaca suas curvas impecáveis ao aparecer com look brilhante e justíssimo

A atriz Alessandra Negrini (52) marcou presença em uma festa do elenco da novela Travessia, da Globo, na noite de sábado, 16, no Rio de Janeiro. Para o evento, ela caprichou na escolha do look e ostentou o seu corpaço curvilíneo.

A musa posou na entrada da festa para os fotógrafos de plantão e exibiu o seu look poderoso. A musa surgiu com um conjunto de top e saia justo ao corpo e com direito a muito brilho. Para completar o visual, ela apostou em sandália de salto alto.

Atualmente, ela está no elenco da novela Travessia como a personagem Guida.

Alessandra Negrini curte passeio com o filho mais velho, Antonio Benício

De cara lavada, a atriz Alessandra Negrinifoi clicada em um momento raro ao lado do filho, Antonio Benício Negrini, há poucos dias. Ele é fruto do antigo relacionamento da global com o ator e galã Murilo Benício.

A estrela de 52 anos foi flagrada após um almoço com o filho. Aos 26 anos, o rapaz fez recentemente sua estreia na televisão ao lado do pai em Amor de Mãe. A participação foi muito elogiada.

Vale lembrar que Alessandra Negrini também é mãe de Betina Ferreira (18), do seu casamento com o cantor Otto (54). A atriz atualmente está solteira.

Fotos: AgNews