Taís Araujo surge maravilhosa no tapete vermelho de Cannes

Com o penteado estiloso e vestido esvoaçante, Taís Araujo atrai os olhares ao cruzar o tapete vermelho do Festival de Cannes

A atriz Taís Araujo (44) brilhou em sua passagem pelo tapete vermelho do Festival de Cannes na tarde desta sexta-feira, 26. A estrela surgiu deslumbrante com um vestido amarelo esvoaçante, colar em formato de cobra e o cabelo em um penteado estiloso.

A artista surgiu com um modelito sem alças e ostentou a sua boa forma ao deixar o colo à mostra. Simpática, ela posou para as fotos no evento e mostrou toda a sua elegância.

Em Cannes, na França, Taís Araujo encontrou a ex-BBB Domitila Barros, que a tietou durante um encontro nos bastidores dos eventos de luxo. Nas redes sociais, a ex-sister mostrou a foto do encontro delas e falou sobre o momento especial.

"TaisEntendendo? Eu cresci assistindo e admirando ela e nunca sonharia que na minha primeira vez em Cannes iria encontrar com ela e dizer: Amiga o encontro veio. A maior é ela: Taís Araujo", escreveu Domitila ao legendar a publicação. Nos comentários do post, Taís respondeu: "Foi corrido, mas foi amor. Nos vemos no Rio".

Fotos: Getty Images

Taís Araujo curte passeio com o filho

Há poucos dias, a atriz Taís Araujo (44) aproveitou a tarde para curtir um passeio com seu filho mais velho, João Vicente (11), fruto do casamento com o ator Lázaro Ramos (44). Os dois foram flagrados durante o passeio em um shopping no Rio de Janeiro.

Inclusive, João mostrou o quanto cresceu nos últimos tempos e está chegando cada vez mais perto da altura de sua mãe. Vale lembrar que a atriz e o ator também são pais de uma menina, Maria Antonia (8).

Fotos: Edson Aipim / AgNews