Sidney Oliveira prestigia evento solidário do Teleton em São Paulo

Sidney Oliveira e sua esposa, Sai Ponjan Oliveira, se reúnem com os amigos em evento solidário

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 15h26

O fundador e presidente da Ultrafarma Sidney Oliveira marcou presença no evento Noite Solidária AACD Teleton 25 anos, que aconteceu na noite de quarta-feira, 5, em São Paulo. O empresário contou com a companhia de sua esposa, Sai Ponjan Oliveira, e também dos amigos, Marco Polo Del Nero e Clara Brasil.

Eles foram conferir a noite especial, que teve shows de Daniel, Zezé Di Camargo e Luciano, Gian e Giovani, e Edson e Hudson.

Eliana surge com vestido deslumbrante em evento do Teleton

Nesta quarta-feira, 5, Eliana Michaelichen esbanjou beleza ao comparecer a Noite Solidária da AACD Teleton, organização que completa seus 25 anos.

A apresentadora surgiu com um novo corte de cabelo, mais curto, e um vestido rosa vibrante com babados e uma luva da mesma cor para complementar o look.

Eliana esbanjou beleza na Noite Solidária da

AACD Teleton - Foto: Francisco Cepeda/AgNews

