Rock in Rio 2022: Festival divulga novas atrações e data da venda geral de ingressos:

O Rock in Rio 2022 acontece entre os dias 2 a 11 de setembro

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 16h12

O Rock in Rio 2022 já tem grande parte do line-up divulgado, e nesta quinta-feira, 03, o festival anunciou o grupo Migos como atração do dia 4 de setembro, assim como CPM 22 E The Offspring dia 8.

Além de novas atrações, o festival divulgou que a venda geral será doa 5 de abril, às 19h no site da Ingresso.com.

Neste ano, o valor dos ingressos para o Rock in Rio será de R$625 (inteira) e R$312,50 (meia entrada), e será possível parcelar em até 6x no cartão de crédito.

E tem novidade para aqueles que adquiriram o Rock in Rio Club ou possuem um cartão de crédito Itaú, eles poderão adquirir seus ingressos na pré-venda, que começa no dia 17 de março, às 19h e segue até 04 de abril.

Essa edição do Rock in Rio já tem Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns n' Roses, Green Day, Coldplay e Dua Lipa como atrações principais do palco Mundo.

O Rock in Rio acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.

