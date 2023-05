Robson Nunes faz rara aparição com a filha em evento

Integrante do quadro Caldeirola, do Caldeirão com Mion, Robson Nunes curte noite de festival de música com a filha, Morena

O ator Robson Nunes contou com uma companhia especial para curtir um festival de música no Rio de Janeiro na noite deste sábado, 27. Ele levou sua filha, Morena Nunes, fruto do casamento com Micheli Machado, para se divertir com muita música.

Os dois posaram abraçados e sorridentes na chegada do evento e a menina esbanjou simpatia ao caprichar na pose para as fotos.

Há poucas semanas, o papai coruja se declarou para a filha nas redes sociais ao falar sobre a personalidade dela. “Cada segundo ao seu lado é mais que especial! Que continue sendo essa menina incrível, divertida, inteligente e amorosa que sempre foi! Sou muito abençoado por ser seu pai! Obrigado Micheli por esse presente tão lindo! Amo vocês”, disse ele.

Recentemente, Robson Nunes foi um dos jurados do quadro Caldeirola, do Caldeirão com Mion, da Globo.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Robson Nunes se declara para a esposa

No dia 1º de abril, Robson Nunes fez uma homenagem para a sua esposa, a atriz Micheli Machado. Ele comemorou o aniversário dela com uma declaração de amor exaltando a personalidade da amada.

"É dia de alegria, dia de extravasar, dia de pensar em coisas boas, dia pra comemorar! Foi num dia 1 de abril que a dona Edna resolveu trazer ao mundo alguém que iria mudar a vida de muita gente! Alguém que seria a amiga maravilhosa que escuta, acolhe, dá bronca, e principalmente, ombro amigo! A esposa parceira, a mãe Leoa e presente, a irmã e filha amorosa! Micheli Machado é seu nome, Ela é tudo isso e mais um pouco, Micheli tem o dom de iluminar os lugares onde passa, “queria ser amigo dela”, ouço sempre daqueles que desfrutam de um breve momento ao seu lado! Me sinto mais que privilegiado por dividir uma vida com você! Como é lindo e incrível observar e fazer parte do crescimento daquela menina linda e talentosa, e conhecer a mulher potente, inspiradora, e determinada que se tornou! Parabéns Neguinha, FELIZ VIDA! Te amo e admiro muito", disse ela.