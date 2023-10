Quem é a esposa de Ailton Graça? Ator surgiu aos beijos em evento

Ailton Graça faz rara aparição em público com a esposa, com quem é casado há mais de 20 anos

O ator Ailton Graça fez uma rara aparição em público com sua esposa, Kátia Naiane, na noite de quinta-feira, 12. Os dois foram juntos ao Festival do Rio para conferir uma exibição do filme Mussum: O Filmis, no qual ele interpreta o protagonista.

O casal é discreto com a vida pessoal e quase não é visto junto em eventos. Porém, eles têm uma longa história de amor.

Ailton e Kátia estão casados há mais de 20 anos e não tiveram filhos juntos. Ela também é atriz e se formou no Teatro Escola Célia Helena. Além disso, ela já foi assistente de direção de peças de teatro e também cenógrafa. Em seu currículo, ela atuou nos espetáculos Marta, Rosa e João, Os Jecas, Fora do Bumbo, Noel Rosa - O Poeta da Vila e Seus Amores, O Amor das Três Laranjas e muitos outros.

Vale lembrar que Ailton Graça está longe das novelas desde que atuou em Travessia, da Globo, na qual interpretou o personagem Monteiro.

Fotos: Paulo Tauil / AgNews

Marcello Novaes surge com novo affair

O ator Marcello Novaes apareceu em primeira foto ao lado da modelo Saory Cardoso, que é apontada como nova affair dele há alguns meses. Nos stories do Instagram, ela mostrou uma foto em preto e branco ao lado do artista e surgiu quase dando um beijo no rosto dele.

Por enquanto, Marcello e Saory não confirmaram e nem negaram os boatos de romance, que começaram em agosto deste ano. Agora, eles apareceram juntos pela primeira vez na internet.

Vale lembrar que Marcello está com 61 anos de idade e Saory tem 26 anos de vida. Ela é conhecida por ter feito parte do reality show De Férias com o Ex, da MTV, e é formada em Odontologia. No passado, ela namorou com o ator Eduardo Galvão, que morreu em 2020.