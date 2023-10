Por que Eliezer marcou presença no casamento da ex-namorada? Ele entrega motivo

Casado com Viih Tube, Eliezer esclarece presença no casamento da ex-namorada, com quem viveu um relacionamento de 10 anos

O influenciador digital Eliezer impressionou seus seguidores ao contar que compareceu ao casamento de sua ex-namorada com um de seus melhores amigos. Nesta segunda-feira, 16, o marido de Viih Tube esclareceu os motivos que o levaram a estar presente na cerimônia, além de revelar detalhes de seu antigo relacionamento.

A história inusitada do influenciador deixou os seguidores curiosos. Afinal, não é todo mundo que consegue superar a mágoa de um término, especialmente de uma relação que durou 10 anos. A surpresa foi ainda maior quando o ex-participante do Big Brother Brasil contou que a ex-namorada estava se casando com um de seus amigos mais próximos.

Foi então que o pai da pequena Lua decidiu abrir o jogo sobre seu antigo relacionamento: "Adoro história com finais felizes e eu sou apaixonado pelos dois. Comecei a namorar ela com 15 anos e terminei quando tinha 25. Porque eu não queria casar e ter filhos. Eu era um cara muito imaturo. Eu queria viver outras coisas. Ela terminou comigo”, Eli revelou.

Apesar do término, o ex-casal manteve a amizade e com o tempo, iniciaram novos relacionamentos: "Quando a gente namorava ela odiava o Igor. Eles não se gostavam. E eles eram vizinhos, moravam no mesmo bairro. Se viam com frequência. Nunca iria imaginar que isso iria acontecer”, o influenciador detalhou a surpresa.

“No começo eles ficaram com medo de me contar. E a minha reação foi que F***. Achei maravilhoso", revelou Eliezer. Ele compartilhou que vibrou com a notícia e ofereceu seu apoio ao relacionamento. Além disso, a ex-namorada é não apenas uma grande amiga, mas também sua colega de trabalho, atuando como sua assessora.

Essa proximidade ajudou a superar as adversidades do passado e fortalecer ainda mais a harmonia do ex-casal. Vale lembrar que Viih também acompanhou o amado na celebração e falou sobre os noivos. “Hoje os noivos são a ex do Eli e o melhor amigo dele. Juro, que história! E eu amo! Feliz demais por vocês”,a esposa de Eliezer celebrou o casório.

Quantos meses tem a filha de Viih Tube e Eliezer?

O casamento de Viih Tube e Eliezer já rendeu frutos! Os influenciadores são papais da pequena Lua. Inclusive, na semana passada, a bebê completou seis meses de vida e ganhou mais uma celebração de mesversários: ”Hoje faço 6 meses, galera. Já posso comer, ir na piscina, tô quase engatinhando, praticamente uma mocinha já, sabe?”, a família celebrou com um clique fofo da herdeira.