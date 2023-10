Ex-BBB Eliezer vai ao casamento de sua ex-namorada: ‘Plot twist’

Eliezer leva sua esposa, Viih Tube, ao casamento de sua ex-namorada com seu melhor amigo

O ex-BBB Eliezer e a esposa, a ex-BBB Viih Tube, tiveram um compromisso inusitado no último final de semana. Os dois foram ao casamento da ex-namorada dele, Duda, com o seu melhor amigo de infância, Igor.

Nas redes sociais, Eliezer contou que ele e Duda namoraram por 10 anos. Pelo jeito, a amizade continua. Tanto que ele mostrou foto dos noivos durante o casamento.

“O plot twist. A noiva é minha ex-namorada, que namorei por 10 anos. O noivo é meu melhor amigo de infância”, disse ele.

A atual esposa dele, Viih Tube, acompanhou o amado na celebração e também falou sobre os noivos. “Hoje os noivos são a ex do Eli e o melhor amigo dele [risos] Juro, que história! E eu amo! Feliz demais por vocês”, escreveu ela.

Eliezer rebate rumores sobre romance com Viih Tube

Eliezer, de 33 anos, falou sobre seu relacionamento com Viih Tube, de 23. Através do Instagram, o ex-BBB respondeu uma pergunta sobre as especulações de um 'contrato' que estipula a data do término do casal.

"Quando a gente começou a namorar, também falaram que era um contrato", recordou o influenciador. "Mês sim, mês não, as pessoas anunciam o nosso término. A verdade é que gente real e feliz incomoda muito", completou o pai da pequena Lua di Felice, de 5 meses.

"As pessoas são tão frustradas e amarguradas que ao invés de falar 'ah que legal que os dois estão bem, construindo uma família', preferem falar que nossa relação é um contrato", finalizou.

O casal está junto há pouco mais de um ano. Os dois, que são pais da Lua e já compram uma casa juntos e recentemente falaram sobre ter novos herdeiros abertamente com seus seguidores.