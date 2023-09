Eliezer comenta boatos de contrato de relacionamento com Viih Tube: ‘Gente real e feliz incomoda’

Eliezer falou sobre as especulações de ter um contrato de relacionamento com a influenciadora e ex-BBB, Viih Tube

Eliezer, de 33 anos, aproveitou a manhã desta terça-feira, 19, e falou sobre seu relacionamento com Viih Tube, de 23. Através do Instagram, o ex-BBB respondeu uma pergunta sobre as especulações de um 'contrato' que estipula a data do término do casal.

"Quando a gente começou a namorar, também falaram que era um contrato", recordou o influenciador. "Mês sim, mês não, as pessoas anunciam o nosso término. A verdade é que gente real e feliz incomoda muito", completou o pai da pequena Lua di Felice, de 5 meses.

"As pessoas são tão frustradas e amarguradas que ao invés de falar 'ah que legal que os dois estão bem, construindo uma família', preferem falar que nossa relação é um contrato", finalizou.

Foto: Reprodução / Instagram

O casal está junto há pouco mais de um ano. Os dois, que são pais da Lua e já compram uma casa juntos e recentemente falaram sobre ter novos herdeiros abertamente com seus seguidores.

Em outra caixinha de perguntas, Eli foi questionado "Quando vem o segundo bebê?", então o ex-BBB usou uma foto ao lado da sua família para falar sobre seu desejo. "Estamos planejando engravidar daqui 6 meses", revelou ele. Assim, na época, sua primogênita estará com quase 1 ano, deixando boa margem de idade entre os bebês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Eliezer recebe apoio de seguidores ao mostrar processo pós-operatório

Neste sábado, 16, Eliezer compartilhou em seu Instagram um vídeo em que mostrava um pouco do seu processo pós-operatório. O influenciador realizou uma lipoaspiração e uma cirurgia de redução das mamas.

Ainda nessa semana, o ex-BBB compartilhou fotos nas redes sociais mostrando os resultados após 20 dias das operações. O empresário dividiu algumas montagens de antes e depois em diferentes ângulos de seu físico: “Vocês pediram para eu fazer, eu fiz... Para quem está acompanhando, esse é meu diário de pós-operatório e recuperação da autoestima do primeiro dia até o dia 20 após uma ginecomastia e lipoaspiração associada ao Renuvion”, detalhou.