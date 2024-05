Paulo Hoff recebe importante prêmio da saúde no Brasil

O médico Paulo Hoff, presidente da Oncologia D’Or, foi homenageado com o Prêmio Hospitalar 2024 - Personalidade do Ano

O médico Paulo Hoff, que é presidente da Oncologia D’Or, recebeu o Prêmio Hospitalar 2024 - Personalidade do Ano no dia 21 de maio durante a cerimônia de abertura da 29ª Hospitalar. Ele ficou radiante com a homenagem e agradeceu pela colaboração de sua equipe.

Ao receber o prêmio, o homenageado fez um discurso destacando a sua solidariedade com o povo do Rio Grande do Sul após a enchente que atingiu várias cidades nas últimas semanas e se colocou à disposição para ajudar. Além disso, ele elogiou o sistema de saúde no Brasil, que une os serviços público e privado, e também destacou os profissionais de saúde que se dedicam ao trabalho pela saúde de qualidade.

Paulo Hoff é formado em Medicina pela Universidade de Brasília, fez doutorado em Ciências na USP, pós-doutorado na University of Texas Medical School at Houston, e livre docência na USP. Ele tem 315 artigos científicos e 33 livros publicados. Ele é diretor técnico da Divisão de Oncologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.