Natália Toscano celebra evento beneficente em São José do Rio Preto

Esposa do sertanejo Zé Neto, a influenciadora Natália Toscano promoveu um evento beneficente em prol do Combate ao Câncer Infantojuvenil

A influenciadora digital Natália Toscano, que é esposa do cantor Zé Neto, promoveu um evento beneficente em prol do Combate ao Câncer Infantojuvenil na última terça-feira, 9, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O evento foi feito em parceria com a empresária Sabrina Cury e reuniu cerca de 200 convidados.

O objetivo do encontro foi arrecadar fundos e conscientizar sobre o tema do câncer infantojuvenil com conversas com médicos especializados.

Nos bastidores do evento, Natália contou sobre a destinação dos valores arrecadados. "Nosso propósito principal foi arrecadar fundos para combater o câncer infantojuvenil. Esse ano, estamos doando para o Hospital da Criança e Maternidade em São José do Rio Preto, visando comprar um monitor e um cardioversor. A ideia surgiu devido à necessidade do hospital, que é referência na região. A sensação de poder ajudar é indescritível, sabendo que estamos auxiliando não apenas as crianças, mas suas famílias também. A oração é fundamental em nosso trabalho, pois nos conecta com a presença divina e guia nossas decisões", disse ela.

Os 33 anos de Natália Toscano

A influenciadora digital Natália Toscano, que é a esposa do cantor sertanejo Zé Neto, está radiante ao completar 33 anos de idade. A estrela fez um ensaio fotográfico para marcar a data especial e conversou com a CARAS Digital sobre a nova idade.

Para começar, ela contou que está muito feliz com a atual fase de sua vida. "Olha, cada ano que completo é sempre mágico! Eu me imaginava de muitas formas com essa idade, mas confesso que Deus fez tanto por mim, me concedeu tantas graças, que superou qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Me sinto completamente realizada e só tenho a agradecer!!", disse ela.

E ela está cheia de planos para seu próximo ano de vida. "Espero conseguir continuar enfrentando todos os desafios com muita fé e amor. Não tenho muito a pedir, a não ser proteção e saúde. O restante conquistamos todos os dias. Vai ser um ano com muita coisa boa para celebrarmos e agradecer!!", afirmou.