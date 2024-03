Natália Toscano celebra a chegada dos 33 anos: ‘É sempre mágico’

Esposa do cantor sertanejo Zé Neto, a influencer Natália Toscano faz ensaio fotográfico para celebrar seus 33 anos de vida e reflete sobre a nova idade

A influenciadora digital Natália Toscano, que é a esposa do cantor sertanejo Zé Neto, está radiante ao completar 33 anos de idade. A estrela fez um ensaio fotográfico para marcar a data especial e conversou com a CARAS Digital sobre a nova idade.

Para começar, ela contou que está muito feliz com a atual fase de sua vida. "Olha, cada ano que completo é sempre mágico! Eu me imaginava de muitas formas com essa idade, mas confesso que Deus fez tanto por mim, me concedeu tantas graças, que superou qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Me sinto completamente realizada e só tenho a agradecer!!", disse ela.

E ela está cheia de planos para seu próximo ano de vida. "Espero conseguir continuar enfrentando todos os desafios com muita fé e amor. Não tenho muito a pedir, a não ser proteção e saúde. O restante conquistamos todos os dias. Vai ser um ano com muita coisa boa para celebrarmos e agradecer!!", afirmou.

Natália ainda contou que adora comemorar seu aniversário e já conta os dias para a festa. "Gosto muito! É muito gostoso receber carinho e amor das pessoas que são especiais para nós. Além disso, amo celebrar a vida! Hoje reuni algumas amigas em casa para uma noite de oração e na próxima terça-feira teremos uma festa para celebrar meu novo ano", contou.

Por fim, a influencer refletiu sobre o segredo para chegar bem aos 33 anos de idade. "Manter uma disciplina é essencial. Desde que criei uma rotina saudável eu amo cada vez me cuidar e cuidar da minha saúde em primeiro lugar. Treino todos os dias, pratico beach tennis, que virou uma paixão, manter uma rotina ativa tornou-se uma maneira eficaz de cuidar da minha saúde emocional também. E claro, faço acompanhamento com especialistas e mantenho minha skincare em dia, além de cuidar da alimentação, que é essencial", declarou.

Veja as novas fotos de Natália Toscano: