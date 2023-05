Maria Paula surge ao lado do namorado em rara aparição juntos

Discreta com a vida pessoal, Maria Paula curte evento ao lado do namorado, Leo Imamura, em São Paulo

A atriz e humorista Maria Paula (52) fez uma rara aparição ao lado do namorado, o mestre de kung fu Leo Imamura (60), em um evento na noite de quarta-feira, 17. Os dois foram prestigiar o lançamento do livro Uma Sobre e Puxa a Outra Volume 2 na cidade de São Paulo.

Para a ocasião, ela escolheu um look básico e quentinho por causa da noite mais fria na cidade. Ela surgiu com uma blusa de lã azul marinho e calça bege, com direito a sapato combinando. Sorridente, ela posou ao lado do amado para os fotógrafos de plantão.

Maria Paula e Leo foram vistos juntos pela primeira vez no carnaval de 2020 enquanto curtiam a folia de 2020. Desde então, eles estão juntos e fazem raras aparições em público lado a lado.

Leo Imamura é professor de kung fu e é reconhecido como Grão Mestre pela International Moy Yat Ving Tsun Federation. Por sua vez, Maria Paula está longe da TV desde que esteve em A Liga, da Band, que foi exibido entre 2015 e 2016.

Fotos: Araújo / AgNews

Maria Paula fala sobre o Casseta & Planeta

Recentemente, a atriz Maria Paularelembrou os bastidores do programa 'Casseta e Planeta' (1992- 2010) da TV Globo e contou sobre a sua chegada na atração. “Foi com muito jeitinho. E eu não fazia os personagens, eu não fazia nada! E eles eram muito machistas. E eu falava: ‘galera, isso aqui não vai dar bom assim, não”, contou à jornalista Marcia Zazur, do Sesc DF.

Ela contou com a sorte e sucesso para começar a tomar certo espaço no humorístico. “Com o tempo, com calma, eles foram me dando um papel aqui, outro ali. A minha sorte é que os papéis foram grandes sucessos (…). Eles viram que precisavam me dar mais espaço. E foi assim que consegui, foi crescendo minha participação e chegou a hora em que fui considerada a oitava caceta”, contou.