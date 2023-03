Maria Paula exibe fotos raras com o namorado em data especial

Lembra dela? Humorista do Casseta & Planeta, Maria Paula faz homenagem inédita para o namorado no aniversário de 60 anos dele

A jornalista e ex-humorista do Casseta & PlanetaMaria Paula surpreendeu seus seguidores ao fazer uma rara aparição nas redes sociais com o namorado, Leo Imamura. Os dois apareceram em fotos juntos em um post que ela fez para comemorar o aniversário de 60 anos dele.

“Feliz aniversário”, disse ela nas imagens. Os dois estão juntos há cerca de três anos, mas vivem um relacionamento discreto e longe da internet. Eles assumiram o romance em 2020 após se conhecerem no carnaval.

Leo Imamura é professor de kung fu e é reconhecido como Grão Mestre pela International Moy Yat Ving Tsun Federation. Por sua vez, Maria Paula está longe da TV desde que esteve em A Liga, da Band, que foi exibido entre 2015 e 2016.

Hélio de La Peña faz homenagem para Gloria Maria após interpretá-la no Casseta & Planeta

Hélio de La Peña (63) fez uma homenagem para Glória Maria após a morte dela em fevereiro de 2023. Ele viveu a personagem Chicória Maria, uma paródia da jornalista e apresentadora, no programa de humor Casseta & Planeta, Urgente!, exibido entre 2002 e 2010 na Rede Globo.

"Fui surpreendido com a triste notícia da passagem da minha amiga Glória Maria, referência em tantos aspectos. Repórter pioneira, a negra de maior destaque do jornalismo brasileiro. Uma mulher forte que enfrentou o racismo com personalidade e atitude, tanto na sua vida pessoal como na carreira profissional. Tive a alegria de encarnar a Chicória Maria, que brincava com suas reportagens. Nunca tivemos a chance de gravar juntos, mas nos encontramos muitas vezes, sempre simpática e alto astral", disse.

"Glória Maria se dava muito bem com a Chicória Maria. Glória saltou de bungee jump, paraquedas, voou de asa delta, entrevistou personalidades internacionais, apresentou o mundo ao povo brasileiro. Muitos queriam que ela fosse uma militante blogueirinha, mas Glória estava muito acima disso. Por anos foi a única repórter preta, foi a primeira apresentadora preta do JN, do Fantástico, do Jornal Hoje, pra citar alguns. Sem falar que foi a primeira repórter a fumar maconha no Fantástico! Uma mulher que com sua trajetória de sucesso deu orgulho e autoestima a muitas meninas pretas que, seguindo seu exemplo, se tornaram repórteres, jornalistas, apresentadoras.Descanse, minha amiga. Leve a certeza de que você viveu uma vida linda, relevante e escreveu seu nome na história do jornalismo brasileiro", finalizou o ator.