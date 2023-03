Maria Paula relata machismo nos bastidores do 'Casseta e Planeta'

Atriz Maria Paula contou que foi difícil 'cavar' espaço no programa humorístico da Globo

A atriz Maria Paula matou a curiosidade dos fãs do programa 'Casseta e Planeta' (1992- 2010) da TV Globo e contou curiosidades, tristes diga-se de passagem, sobre os bastidores.

Durante entrevista, ela contou que sua entrada no programa não foi fácil. “Foi com muito jeitinho. E eu não fazia os personagens, eu não fazia nada! E eles eram muito machistas. E eu falava: ‘galera, isso aqui não vai dar bom assim, não”, contou à jornalista Marcia Zazur, do Sesc DF.

Ela contou com a sorte e sucesso para começar a tomar certo espaço no humorístico. “Com o tempo, com calma, eles foram me dando um papel aqui, outro ali. A minha sorte é que os papéis foram grandes sucessos (…). Eles viram que precisavam me dar mais espaço. E foi assim que consegui, foi crescendo minha participação e chegou a hora em que fui considerada a oitava caceta”, contou.

Atualmente, Maria Paula ainda atua como atriz no cinema e na TV, além de nunca ter largado a formação de psicóloga. Ela namora o lutador Leo Imamura e tem dois filhos com o músico João Suplicy.

Veja entrevista: