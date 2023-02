Madonna dá beijão de língua na rapper Jozzy durante evento internacional

Madonna surpreende os fãs ao exibir vídeo de beijo ousado na rapper e compositor Jozzy nos bastidores do Grammy Awards

A cantora Madonna (64) agitou as redes sociais ao compartilhar um vídeo com momentos de sua interação com os colegas de profissão nos bastidores do Grammy Awards, que aconteceu no último domingo, 8. A estrela exibiu alguns momentos ao lado de Sam Smith (30), Cardi B (30) e Jozzy (32). Porém, o encontro dela com esta última artista foi o que roubou a cena.

Isso porque Madonna e Jozzy trocaram um beijão de língua! Nas imagens, as duas posaram juntas e decidiram trocar o carinho mais ousado. O momento foi registrado no vídeo dos bastidores da premiação e pegou os fãs de surpresa.

Jozzy é uma das grandes revelações da música atual e já fez parcerias com Timbaland, Missy Elliott, Fergie, Tinashe, Lil Wayne e G-Eazy. Ela se identifica como Queer.

Madonna rebate críticas sobre a sua aparência

Após aparecer no Grammy Awards, Madonna foi alvo de críticas sobre a sua aparência e decidiu rebater nas redes sociais. Ela compartilhou um desabafou em seu perfil nas redes sociais.

“Foi uma honra para mim apresentar Kim Petras e Sam Smith no Grammy. Eu queria ter dado o último prêmio que foi de Álbum do Ano, mas eu pensei que era mais importante eu apresentar a primeira mulher trans performando no Grammy – um momento histórico! E além disso ela ganhou um Grammy. Ao invés de focarem no que eu disse no meu discurso, que era sobre agradecer pela coragem de artistas como Sam Smith e Kim, muitas pessoas escolheram falar apenas sobre fotos close-up minhas tiradas com uma câmera de longas lentes por um fotógrafo da imprensa que iria distorcer a cara de qualquer um”, disse ela.

“Mais uma vez eu sou pega pelos olhares de etarismo e misoginia que permeiam o mundo que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar uma mulher que passou dos 45 anos e sente a necessidade de puni-la se ela continua sendo forte de vontade, esforçada e aventureira. Eu nunca me desculpei pelas escolhas criativas que fiz e nem pela minha aparência ou pelo que visto e não começarei. Eu tenho sido degradada pela mídia desde o começo da minha carreira mas eu entendo que é tudo parte de um teste e estou feliz de ser a desbravadora para que todas as mulheres atrás de mim tenham um tempo mais fácil nos próximos anos”, finalizou.