Madonna rebate críticas feitas após sua aparição no Grammy: “Tenho sido degradada”

A cantora Madonna comentou sobre as críticas feitas à sua aparência após sua participação no Grammy 2023

Nesta terça-feira, 7, Madonna (64) veio a público comentar as críticas feitas à sua aparências após sua participação no Grammy 2023, que aconteceu neste último domingo, 5.

Sua aparição na premiação foi para apresentar os artistas Sam Smith e Kim Petras que performaram a canção “Unholy”, que inclusive rendeu o prêmio de “Melhor Performance de Duo” para a dupla. Porém, as redes sociais focaram sua atenção ao rosto de Madonna, que apareceu bem mudado.

“Foi uma honra para mim apresentar Kim Petras e Sam Smith no Grammy. Eu queria ter dado o último prêmio que foi de Álbum do Ano, mas eu pensei que era mais importante eu apresentar a primeira mulher trans performando no Grammy – um momento histórico! E além disso ela ganhou um Grammy”, começou dizendo Madonna na legenda de um vídeo publicado em seu Instagram com imagens da premiação ao lado de diversos nomes da música.

Madonna, então, começou a falar sobre as críticas recebidas: “Ao invés de focarem no que eu disse no meu discurso, que era sobre agradecer pela coragem de artistas como Sam Smith e Kim, muitas pessoas escolheram falar apenas sobre fotos close-up minhas tiradas com uma câmera de longas lentes por um fotógrafo da imprensa que iria distorcer a cara de qualquer um”.

A diva pop ainda trouxe a público sua longa carreira, na qual sempre foi criticada por suas decisões artísticas e por sua aparência: “Mais uma vez eu sou pega pelos olhares de etarismo e misoginia que permeiam o mundo que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar uma mulher que passou dos 45 anos e sente a necessidade de puni-la se ela continua sendo forte de vontade, esforçada e aventureira”.

“Eu nunca me desculpei pelas escolhas criativas que fiz e nem pela minha aparência ou pelo que visto e não começarei. Eu tenho sido degradada pela mídia desde o começo da minha carreira mas eu entendo que é tudo parte de um teste e estou feliz de ser a desbravadora para que todas as mulheres atrás de mim tenham um tempo mais fácil nos próximos anos”, ainda disse a artista no seu texto emocionante.

Ao final, Madonna ainda citou a música “Break My Soul” de Beyoncé, que se tornou a artista mais premiada do Grammy no último domingo.

