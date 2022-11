Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho lançam o livro 'Bastidores'

Famosos prestigiam o evento de lançamento do livro 'Bastidores', de Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 15h10 - Atualizado às 15h19

Os RPs e empresários Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho reuniram um time de famosos no evento de lançamento do livro deles, chamado 'Bastidores'. O evento aconteceu na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, com uma sessão de autógrafos.

Entre os convidados estavam celebridades como Sophia Abrahão, Narcisa Tamborindeguy, Maitê Proença, Caio Blat, Boni e Luiz Fernando Guimarães.

O livro conta a trajetória dos promoters e várias histórias dos bastidores da indústria do entretenimento. “Reunimos 100 histórias. 50 histórias minhas e 50 do Luiz Fernando. Todas acompanhadas de foto. Difícil mesmo foi resumir histórias em poucas linhas. Pena que muita gente teve que ficar de fora!”, disse ela no evento.

Veja as fotos:

Crédito das fotos: Eny Miranda