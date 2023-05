João Kleber faz rara aparição com a esposa em noite de exposição

João Kleber conta com a companhia na esposa em evento e os dois trocam beijo na frente das câmeras

O apresentador João Kleber aproveitou a noite de terça-feira, 30, para curtir um passeio com a esposa, a jornalista Mara Ferraz. Discretos no relacionamento, eles fizeram uma rara aparição juntos em um evento e trocaram carinhos na frente dos fotógrafos.

Os dois marcaram presença na inauguração da exposição Da Vinci & Michelângelo, em São Paulo, e foram fotografados lado a lado e também trocando um beijo apaixonado. Para o evento, eles apareceram com looks elegantes. Ela optou por um casaco de inverno combinando com blusa preta, jeans e botas de cano alto. Por sua vez, ele apareceu com terno xadrez e calça azul, com sapato social.

João Kleber e Mara estão casados desde dezembro de 2020, quando oficializaram a união em uma cerimônia na cidade de São Paulo. Recentemente, ela contou sobre a alegria de dar uma nova chance ao amor após ver os filhos crescidos. "Não passava pela minha cabeça deixar a possibilidade do amor de lado. Amo a felicidade de amar e ser amada. E acredito que esse desejo precisa ser respeitado em todas as casas", disse ela, e completou: "Tenho amigas que não namoram ou não apresentam seus namorados para os filhos por medo de serem criticadas ou para evitar desconfortos familiares. Acho de um egoísmo incabível, triste demais. Assim como também acho que essa permissividade por parte das mulheres não deve existir. Filhos podem opinar mas não decidir a vida dos seus pais".

Atualmente, o comunicador comanda o programa João Kleber Show, da RedeTV!.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

João Kleber fez harmonização facial

No segundo semestre de 2022, o apresentador João Kleber fez a harmonização facial em uma clínica de estética. O artista compartilhou um post da clínica com fotos de antes e depois no seu Instagram e impressionou com o resultado.

As fotos deixaram em evidência que ele fez o procedimento para ressaltar os contornos do seu rosto, como o maxilar, e reduzir as linhas de expressão. “Rosto mais fino, rugas amenizadas”, informou a clínica.