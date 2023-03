Influencer aos 50 anos, esposa de João Kleber defende empoderamento feminino: "Estamos juntas"

Mara Ferraz é esposa de João Kleber e tem investido em conteúdo voltado ao público feminino acima de 40 anos

A influenciadora Mara Ferraz (50), esposa de João Kleber (65), tem se destacado nas redes sociais ao produzir conteúdo voltado para o público feminino de 40+. Em meio às celebrações do mês da mulher, ela defende o empoderamento e a união das mulheres .

Em conversa com a CARAS Digital, Mara Ferraz falou um pouco sobre seu trabalho como influenciadora e o cuidado que tem com suas seguidoras. Ela disse que decidiu trabalhar na internet como forma de dividir com as pessoas questões comuns entre mulheres de sua idade.

"Amadurecer não é uma receita de viver, mas dividir conteúdos sobre o amadurecimento foi a forma mais honesta e “poderosa” no amplo sentido da palavra que encontrei para compartilhar o “melhor da vida” com quem quiser me seguir", declarou.

Celebrando o Dia Internacional da Mulher , Mara disse que usa sua voz para empoderar mulheres, mas sem romantizar os perrengues que muitas enfrentam na luta diária.

"Não romantizo as dores mas também falo do quanto é possível nos reinventarmos para sermos quem desejamos. Se é coragem o real pedido da vida. Eu tô pronta para ser aquela que diz: 'estamos juntas, vamos em frente, um dia de cada vez'. Uma mulher sempre conquista o que deseja, duas mulheres juntas conquistam o inesperado", declarou.

RELACIONAMENTO COM JOÃO KLEBER

Casada com o apresentador João Kleber desde 2020, Mara tem uma história impactante em sua vida. Depois de já ter uma vida consolidada e dois filhos crescidos, ela acabou se apaixonando pelo famoso.

Segundo a influencer, após o falecimento de seu primeiro marido, ela precisava seguir com sua vida normalmente. " Não passava pela minha cabeça deixar a possibilidade do amor de lado . Amo a felicidade de amar e ser amada. E acredito que esse desejo precisa ser respeitado em todas as casas", disse.

Ela também defendeu a liberdade nas escolhas das mulheres solteiras: " Tenho amigas que não namoram ou não apresentam seus namorados para os filhos por medo de serem criticadas ou para evitar desconfortos familiares . Acho de um egoísmo incabível, triste demais. Assim como também acho que essa permissividade por parte das mulheres não deve existir. Filhos podem opinar mas não decidir a vida dos seus pais".