João Kleber faz harmonização facial e mostra fotos de antes e depois

João Kleber faz tratamento estético de harmonização facial e exibe o resultado do procedimento

18/08/2022

O apresentador João Kleber (65) fez a harmonização facial em uma clínica de estética nos últimos dias. O artista compartilhou um post da clínica com fotos de antes e depois no seu Instagram e impressionou com o resultado.

As fotos deixaram em evidência que ele fez o procedimento para ressaltar os contornos do seu rosto, como o maxilar, e reduzir as linhas de expressão. “Rosto mais fino, rugas amenizadas”, informou a clínica.

João Kleber conta que é fiel nos relacionamentos

Casado com Mara Ferraz, João Kleber já contou que não trai em seus relacionamentos. “Quando estou num relacionamento sério nunca fui infiel. Não compensa, é uma mão de obra desgraçada. Não é legal, vai arrumar confusão”, disse ele ao Splash UOL.

Além disso, ele contou se participaria do quadro Teste de Fidelidade. “Tudo o que as pessoas queriam era dar um flagra em mim sendo infiel. Mas isso vai ser difícil”, declarou.

