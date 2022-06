Jennifer Hudson conquista o status de EGOT. Saiba o que é!

Jennifer Hudson conquista um troféu no Tony Awards e ganha o status de EGOT, dado para quem tem os maiores prêmios dos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 12h00

A atriz Jennifer Hudson conquistou um momento marcante em sua carreira. Agora, ela tem o status de EGOT, que é o título dado para quem conquista os maiores prêmios do entretenimento dos Estados Unidos.

Na noite de domingo, 12, ela venceu o Tony Awards, que é a premiação de teatro dos EUA, por seu trabalho como produtora no musical A Strange Loop. Com isso, ela já foi premiada no Emmy, no Grammy, no Oscar e no Tony – se tornando EGOT.

Vale lembrar que Jennifer venceu o Oscar em 2007 pelo filme Dreamgirls, e já venceu dois Grammys em sua carreira na música nos anos de 2009 e 2017. Além disso, ela comquistou o Emmy por Baba Yaga, em 2021.

O status de EGOT já foi conquistado por: Richard Rodgers, Helen Hayes, Rita Moreno, John Gielgud, Audrey Hepburn, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Mel Brooks, Mike Nichols, Whoopi Goldberg, Scott Rudin, Robert Lopez, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, John Legend e Alan Menken.

Look de Jennifer Hudson na cerimônia do Tony Awards: