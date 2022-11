Giovanna Antonelli curte final de semana no Grande Prêmio de São Paulo, da Fórmula 1

Atriz Giovanna Antonelli aproveita domingo de muita velocidade na corrida de Fórmula 1 no Brasil

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 16h08

Neste domingo, 13, foi realizado o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1, que acontece no circuito de Interlagos, na capital paulista. A atriz Giovanna Antonelli (46) não perdeu tempo e foi curtir o domingão com muita velocidade!

Em suas redes sociais, a morena, que atualmente está na novela das nove da Rede Globo, Travessia, da autora Gloria Perez, mostrou que compareceu à corrida, com detalhes do dia especial, bastidores e encontros.

“Muita emoção nesse Grande Prêmio de São Paulo. Ameiiiii”, escreveu ela na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Ela aparece com blusa e casaco de couro vermelhos, calça e bota de couro pretas.

Nos comentários, amigos e seguidores da atriz adoraram os registros do dia de corrida. “Como é linda”, “Coisa linda”, “Maravilhosa”, “Tá linda demais”, “Amo você”, são apenas alguns dos comentários que podem ser vistos na publicação.

Veja a publicação de Giovanna Antonelli no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1:

Clique raro com o marido

Recentemente, o marido de Giovanna Antonelli, Leonardo Nogueira (45), surgiu em um clique raro com a atriz. Ela compartilhou uma selfie agarradinha com o amado e celebrou mais um momento especial ao lado dele. "Num pôr do sol … só esperando seu niver!", disse a artista sobre estar aguardando o aniversário do amado.