Gabi Lopes recebe famosos na sessão de autógrafos do seu livro

Gabi Lopes promove sessão de autógrafos no Rio de Janeiro e conta com a presença de Polliana Aleixo e Isabella Santoni

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 11h29

A atriz, empresária e influencer Gabi Lopes recebeu seus amigos e fãs para uma sessão de autógrafos do seu livro, chamado Antes feito do que perfeito, mas nunca mal feito. O evento aconteceu em uma livraria no Rio de Janeiro e contou com a presença de famosos.

Entre os convidados estavam Polliana Aleixo, Isabella Santoni, Thais Belchior, Ramana Borba, Mayara Cardoso e Taty Taranto.

A obra foi lançada pela Editora Citadel em parceria com o Grupo Perfil e reúne uma série de aprendizados da autora ao longo de seus quase 20 anos de carreira.

Gabi Lopes conta sobre o seu processo de escrita

Em conversa com a TV CARAS, Gabi Lopes revelou como foi escrever o seu livro. "Eu tenho toc de organização... e para escrever o primeiro capítulo eu tive que chegar até o último, arrumar o documento perfeito, com todos os títulos, quando eu vi que a estrutura do livro estava na frente da minha visão, eu já tinha a dedicatória, a introdução, agradecimentos, o índice com todos os capítulos, aí eu fui começar a escrever", revelou ela.

O livro de Gabi tem 31 capítulos, sendo o último uma surpresa para os fãs e ela falou sobre o capítulo que fala sobre o gerenciamento do tempo. "A gente tem 96 mil segundos todos os dias pra gente aproveitar da melhor forma que a gente puder, e a gente não se dá conta... quando você vê, já não viu nada e morreu.... A gente não aproveita porque não se dá conta, e tudo na vida para você mudar tem que se conscientizar... Se você nunca ouviu falar que tem 96 mil segundos todos os dias e que amanhã vai ter mais, você nunca vai se conscientizar e virar essa chave. Então no meu livro eu procuro colocar insight que vão virar suas chaves", contou.