Antes feito do que perfeito: Gabi Lopes lança seu primeiro livro pela editora Citadel

Livro da atriz, empresária e influenciadora digital Gabi Lopes já está em pré-venda na Amazon

Inserida no mundo artístico desde os 8 anos de idade, Gabi Lopes possui um currículo vasto. Já atuou na novela “Malhação”, em filmes como “A menina que matou os pais” e “Internet - o filme”, e em séries da Netflix, Warner, Fox, Multishow, Globoplay, Nickelodeon, Band e MTV. Além de atriz, Gabi foi uma das mais jovens participantes do programa O Aprendiz, acumula mais de 2,5 milhões de seguidores em uma rede social, administra uma série de empresas na área de produção de conteúdo, moda e entretenimento, promove cursos na área de desenvolvimento pessoal e, agora, se prepara para lançar seu livro de estreia, “Antes feito do que perfeito - mas nunca mal feito”.

A obra, que será lançada pela Editora Citadel em setembro, reúne uma série de aprendizados da autora ao longo de seus quase 20 anos de carreira. Nela, Gabi afirma que “o aprendizado que mais se destaca é o que nos transforma: uma viagem, uma mudança, uma amizade, um relacionamento ou, até mesmo, a leitura de um livro. Quando nos jogamos em algo com a mente e o coração abertos, nos transformamos imediatamente”, ressalta.

Ao compartilhar um pouco do caminho trilhado no mundo profissional, Gabi Lopes também revela que já foi refém do medo e da insegurança, chegando a se sentir incapaz, desacreditada e desencorajada de seguir com seus sonhos. Apesar disso, acredita que “o real problema está em como lidamos com o obstáculo que insiste em aparecer na nossa vida, e que nos impede de vislumbrar oportunidades, de alcançar objetivos e de nos sentir bem conosco. O problema não é o problema em si, mas a maneira como lidamos com ele”, afirma.

Além de falar um pouco sobre sua carreira, a autora compartilha hábitos, insights e maneiras de lidar com as mais diversas situações da vida, com o objetivo de que todos alcancem resultados incríveis também.

A obra, que será lançada pela Editora Citadel, já está disponível para pré-venda no site da Amazon. Não deixe de garantir a sua, hein?

