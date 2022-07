Gabi Lopes lança livro 'Antes Feito Do Que Perfeito' e prepara surpresa para os fãs

Em entrevista exclusiva para a TV CARAS, Gabi Lopes falou sobre o seu primeiro livro, 'Antes Feito Do Que Perfeito'

Gabi Lopes (27) falou com exclusividade com a TV CARAS sobre o lançamento de seu livro, Antes Feito Do Que Perfeito. No bate-papo, a atriz e influenciadora digital revelou como foi o processo de escrita e revelou que os fãs terão uma surpresa no último capítulo.

"Eu tenho toc de organização... e para escrever o primeiro capítulo eu tive que chegar até o último, arrumar o documento perfeito, com todos os títulos, quando eu vi que a estrutura do livro estava na frente da minha visão, eu já tinha a dedicatória, a introdução, agradecimentos, o índice com todos os capítulos, aí eu fui começar a escrever", revelou ela.

O livro de Gabi tem 31 capítulos, sendo o último uma surpresa para os fãs, e durante a entrevista, ela falou sobre o capítulo que fala sobre o gerenciamento do tempo. "A gente tem 96 mil segundos todos os dias pra gente aproveitar da melhor forma que a gente puder, e a gente não se dá conta... quando você vê, já não viu nada e morreu.... A gente não aproveita porque não se dá conta, e tudo na vida para você mudar tem que se conscientizar... Se você nunca ouviu falar que tem 96 mil segundos todos os dias e que amanhã vai ter mais, você nunca vai se conscientizar e virar essa chave. Então no meu livro eu procuro colocar insight que vão virar suas chaves", contou.

A atriz ainda revelou como foi escrever os capítulos. "Eu sinto que eu escrevo como se fosse uma psicografia, porque é muito rápido... Porque eu já sei tudo o que vou falar, já tenho uma linha de raciocínio feita que precisa ter início, meio e fim. Teve capítulos que foram muito rápidos. Eu escrevi o livro da primeira vez em um fim de semana, e agora que eu mudei algumas partes eu levei dois finais de semana", confessou.

No livro, Gabi ainda conta uma situação que passou quando era mais nova, quando decidiu produzir uma peça de teatro e ouviu do diretor que ela só estava na peça porque estava pagando. A influencer confessou que na época chegou a concordar com ele, mas isso fez com que ela tomasse uma atitude para mudar. "O que te afasta daquilo que você é para o que você deseja viver é uma ação, é uma atitude", ponderou.

A influencer ainda revelou que descobriu que tem ansiedade. "Foi em 2022 que eu descobrir que tenho ansiedade... Eu só me achava muito acelerada, muito feliz e muito empolgada, até que um dia tudo isso se transformou em choro, em uma crise, corri para o hospital e o médico me contou que eu tenho ansiedade", confessou.

