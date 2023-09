Frederico Lapenda recebe a Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek na categoria Sports Entertainment

Frederico Lapenda faz viagem ao Brasil para comemorar seu aniversário e receber homenagem

O cineasta Frederico Lapenda esteve no Brasil nos últimos dias para dois momentos especiais em sua vida. Ele comemorou o seu aniversário ao lado dos amigos Marcelo Camargo, Pablo Spyer e Alberto Souza Leão Filho, e também recebeu uma homenagem.

Lapenda, que vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, recebeu a Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek das mãos do senador João Carlos Bruno por sua atuação no Sports Entertainment.

O cineasta foi o responsável por introduzir o primeiro lutador de MMA no UFC em 1995 e também participou ativamente da globalização do MMA. Em sua carreira, ele lançou vários atletas, como Vitor Belford, Pedro Rizzo, Cacareco e outros.

Outro prêmio de Frederico Lapenda

Em 2022, o cineasta Frederico Lapenda, que é co-criador de Aliados da Amazonia, e Bob Minkoff, que é diretor de Rei Leão, foram homenageados na Conferência Mundial da Indústria Cinematográfica durante evento em Santa Mônica, nos Estados Unidos.

Lapenda recebeu o prêmio Outstanding Achievement na categoria de Sports Entertainment. Enquanto isso, Minkoff recebeu o prêmio de Melhor Produtor. Eles também participaram de painéis sobre o impecto da inovação tecnológica na indústria cinematográfica curtas e WEB 3.