Frederico Lapenda encontra o Cônsul e Diretor do Turismo da Suíça no Brasil Fabien Clerc

Frederico Lapenda se reúne com Fabien Clerc em São Paulo antes do Montreux Jazz Festival

O cineasta Frederico Lapenda teve um encontro especial com o Cônsul e Diretor do Turismo da Suíça no Brasil Fabien Clerc. Os dois se reuniram em São Paulo para uma conversa antes de prestigiarem o Montreux Jazz Festival.

O evento acontecerá entre os dias 11 e 14 de outubro e será patrocinado pela Embaixada e Consulado da Suíça. Vale lembrar que Lapenda e Clerc também marcaram presença no evento que aconteceu em 2022 e que teve show de Diana Ross.

Frederico Lapenda recebe Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek

O cineasta Frederico Lapenda esteve no Brasil nos últimos dias para dois momentos especiais em sua vida. Ele comemorou o seu aniversário ao lado dos amigos Marcelo Camargo, Pablo Spyer e Alberto Souza Leão Filho, e também recebeu uma homenagem.

Lapenda, que vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, recebeu a Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek das mãos do senador João Carlos Bruno por sua atuação no Sports Entertainment.

O cineasta foi o responsável por introduzir o primeiro lutador de MMA no UFC em 1995 e também participou ativamente da globalização do MMA. Em sua carreira, ele lançou vários atletas, como Vitor Belford, Pedro Rizzo, Cacareco e outros.