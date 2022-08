Filho gato de Alessandra Negrini e Murilo Benício marca presença rara em evento

Antônio Benício, filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício, posou no tapete vermelho de um evento e roubou a chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 12h32

Antônio Benício Negrini fez uma rara aparição na noite do sábado, 27. O filho de Alessandra Negrini (51) e Murilo Benício (50) marcou presença na comemoração dos 10 anos do Porta dos Fundos.

No tapete vermelho no evento, o jovem de 25 anos posou com um look simples e estilo. O ator elegeu uma camisa polo, calça marrom e bota.

Além disso, Antônio mostrou ainda mais estilo ao exibir as unhas pintadas de prateado.

Vale lembrar que ele já fez as suas estreia nas novelas. Em Amor de Mãe, o ator interpretou o filho do personagem do próprio pai.

Webert Belicio/Agnews

ANTÔNIO BANÍCIO APARECE COM DENTE DE OURO

O ator Antonio Benício (25), que é filho de Murilo Benício (51) e Alessandra Negrini (51), surpreendeu seus seguidores ao mostrar que está usando um acessório diferente em seu dente. Nesta semana, ele apareceu com um dos dentes dourados em uma nova foto nas redes sociais. Na imagem, ele apareceu sorridente e exibiu o dente ourado ao posar de óculos de sol em uma parede amarela.

