Filho de Murilo Benício e Alessandra Negrini aparece com dente dourado

Antonio Benício, filho de Murilo Benício e Alessandra Negrini, coloca acessório dourado em um dos dentes e exibe a foto

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 14h41

O ator Antonio Benício (25), que é filho de Murilo Benício (51) e Alessandra Negrini (51), surpreendeu seus seguidores ao mostrar que está usando um acessório diferente em seu dente. Nesta semana, ele apareceu com um dos dentes dourados em uma nova foto nas redes sociais.

Na imagem, ele apareceu sorridente e exibiu o dente ourado ao posar de óculos de sol em uma parede amarela.

Nos comentário, Antonio foi muito elogiado por seus seguidores. “Gato”, disse um fã. “Trenzinho mais lindo”, afirmou outro. “Perfeito”, declarou mais um.

Vale lembrar que Antonio Benício segue os passos dos pais na atuação. Ele fez a sua estreia em novelas ao interpretar Vinicius na novela Amor de Mãe, da Globo, na qual era o filho do personagem Raul, vivido pelo pai na vida real.

Na época da novela, ele falou sobre o desafio. "Estou disposto a encarar com o coração aberto. Acho que tem duas coisas importantes. A frase está preparado, para o artista, é esquisita. Por que em que sentido eu estaria preparado? No sentido prático sim, tenho diploma, DRT, horas no teatro, mas a gente nunca sabe. O importante é dizer que estou totalmente disposto para encarar o projeto com o coração e peito aberto para todas as ideias e pessoas", disse ele.

Veja a foto de Antonio Benício com o dente dourado: