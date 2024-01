Filha mais velha de Faustão curte noitada com o namorado em SP

Filha mais velha de Faustão, Lara é fotografada abraçada com seu namorado em evento de Anitta na cidade de São Paulo

Filha mais velha do apresentador Faustão, a cantora Lara fez uma rara aparição em público com seu namorado, o apresentador Julinho Casares. Os dois foram fotografados abraçados na entrada de um show da cantora Anitta em São Paulo nesta quinta-feira, 25.

O casal esbanjou simpatia e ainda contou com a companhia do irmão dela, o apresentador João Guilherme.

Vale lembrar que Lara e Julinho estão juntos há cerca de quatro anos e são discretos com o relacionamento. Julinho Casares é apresentador da Record TV e defensor da causa animal. Ele tem um canal no YouTube, chamado Bom Pra Cachorro, para falar sobre dicas de cuidados com os animais. Além disso, ele comanda o quadro Enquanto Meu Dono Não Vem no programa Hoje Em Dia.

Por sua vez, Lara acaba de lançar a sua carreira como cantora.

Faustão conta sobre sua recuperação

Cerca de quatro meses após ser operado para o transplante de coração, Faustão contou que está muito bem e seu novo coração não teve rejeição. Porém, ele sofreu duas quedas pequenas que atrapalharam a sua fisioterapia.

O comunicador contou que seu coração está ótimo e a queda não teve relação com o transplante, foi apenas o desequilíbrio. “Eu posso fazer o que eu quiser. É que eu tive alguns probleminhas depois, nada com a cirurgia. [Caí] duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo o peso na outra. A outra deu uma falhada e fui para o chão. Tá certo que do carro para o chão são 40 centímetros… Duas vezes isso. Aí tem uma fratura na costela, essas coisinhas atrapalham na reabilitação com a fisioterapia”, declarou.

Então, ele afirmou que o coração está ótimo. “O coração não dá problema. Não tive rejeição alguma. […] Eu estava um fusca usado e bem usado. Você troca um coração de 73 por um de 35, e o cara era atleta ainda. Agora tem que consertar a lataria, o parachoque…”, brincou.

Além disso, Faustão disse que seu problema cardíaco é genético. "Eu nunca fumei, nunca bebi na vida, uma vida normal. Fiz ginástica no passado. Quando você ve na genética, minha mãe foi até 90, meu pai 93 anos. Eu esqueci do meu avô que morreu aos 40 anos, e pode ser que ele tenha morrido do coração. Por mais que você faça todos os exames, sempre tem o lado da genética”, afirmou ele, e completou sobre já saber que estava com problemas no coração. "Eu já vinha fazendo exames sempre e eu fui levando até quando deu. Vai levando o tratamento, com remédio, até que fala que chegou a hora”.

Hoje em dia, ele faz fisioterapia todos os dias e faz 6 km na bicicleta.