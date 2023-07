Famosos se divertem em festa junina no Rio de Janeiro

Adriana Esteves, Carolina Dieckmann e mais famosos marcam presença em festa junina no Rio de Janeiro

Na noite de sexta-feira, 30, vários famosos marcaram presença em uma festa junina no Rio de Janeiro. As celebridades capricharam na escolha dos looks inspirados nesta época do ano e investiram nos modelos com estampa colorida e muito xadrez para o evento.

Entre os convidados estavam Douglas Silva, Adriana Esteves, Vladimir Brichta, Lilia Cabral, Carolina Dieckmann, Eduardo Sterblitch e Jéssica Ellen.

Inclusive, Jéssica Ellen apareceu vestida de noiva ao lado do namorado, Dan Ferreira. Esta é uma das primeiras vezes que ela aparece em público após o nascimento do filho, Máli.

Fotos: Victor Chapetta / AgNews

Família de Luciano Huck em uma festa junina

A apresentadora Angélica explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar as fotos de como foi a festa junina na escola da filha caçula, Eva, fruto do casamento com Luciano Huck. Ela abriu um álbum de fotos para ostentar os momentos em família com a herdeira.

Nas imagens, Eva encantou ao aparecer com um vestido amarelo típico desta época do ano, enquanto os pais corujas surgiram com looks com a estampa xadrez. “Viva São João”, disse a comunicadora na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a família. “Lindos! Socorro que coisa mais linda”, disse um seguidor. “Eva está linda”, declarou outro. “Eva é uma princesa, parabéns”, escreveu mais um. “Lindos e simpáticos”, declarou mais um.