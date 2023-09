Famosos marcam presença em jantar de gala do GRAACC

Reynaldo Gianecchini e Daiana Garbin comandaram o Jantar do GRAACC em benefício de crianças e adolescentes com câncer

A Sala São Paulo recebeu nesta última segunda-feira, 25, mais uma edição do Jantar de Gala GRAACC. Em uma noite de celebração, o evento reuniu artistas, jornalistas, políticos e empresários para apoiar o tratamento de crianças e adolescentes atendidos pelo Hospital do GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), referência no tratamento de casos de alta complexidade de câncer infantojuvenil.

O anfitrião da noite foi o ex-ministro da Fazenda e economista, Maílson da Nóbrega, apoiador da causa e integrante do Conselho Consultivo da instituição. A jornalista Daiana Garbin e o ator Reynaldo Gianecchini conduziram a cerimônia para os 720 convidados presentes.

Daiana e o apresentador Tiago Leifert, aliás, apoiam a causa desde que descobriram que a filha, Lua, de dois anos, foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo de câncer nos olhos, em 2021. A menina faz tratamento na instituição.

A atração musical da noite contou com apresentações da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, do Instituto Baccarelli, sob a regência do maestro Edilson Venturelli, dos cantores Wilson Simoninha e Tony Gordon e da participação mais que especial de Lisa Thay, de 5 anos, paciente do GRAACC. Além disso, vários famosos como Carlos Tramontina, Chris Flores, Milena Machado, Sônia Abrão, Adriana Colin, entre outros, também prestigiaram o evento declarando apoio à causa do combate ao câncer infantil.

"Hoje é um dia especial. E contar com a casa cheia é motivo de muito orgulho e satisfação. Ao longo desses anos, tenho sempre questionado a equipe médica se estamos fazendo o máximo. Se a parte de tecnologia e pesquisa está adequada para que nós possamos dar às nossas crianças a melhor oportunidade. Meu papel é sempre organizar, planejar e cobrar a eficiência para que nosso corpo médico esteja sempre informado e fomentando as melhores práticas. A gente busca todas as possibilidades de cura e o Hospital do GRAACC continuará crescendo com qualidade para retribuir todo o apoio que vocês nos dão", disse Sérgio Amoroso, presidente do GRAACC.

A doença é a principal causa de morte em crianças e adolescentes no país. O diagnóstico precoce e tratamento em centros especializados, como o Hospital do GRAACC, permite alcançar altas taxas de cura sobre a doença. Todo o valor arrecadado no Jantar Gala GRAACC será destinado, integralmente, ao tratamento das crianças e adolescentes atendidos pelo Hospital do GRAACC, proporcionando tratamento humanizado, cuidado especializado e a esperança de vida futura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Sobre o GRAACC

O Hospital do GRAACC é referência no tratamento do câncer infantojuvenil, principalmente em casos de maior complexidade. Possui uma parceria técnico-científica com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) que possibilita, além de diagnosticar e tratar o câncer pediátrico, o desenvolvimento de ensino e pesquisa. É a primeira instituição do país, especializada em câncer pediátrico, a receber a acreditação da Joint Commission International (JCI), uma das organizações mais conceituadas do mundo na área de certificações em serviços de saúde.

Em 2022, atendeu cerca de 3,9 mil pacientes de todo o país e realizou mais de 33 mil consultas, além de 1,6 mil procedimentos cirúrgicos, 25 mil sessões de quimio e radioterapia, e 96 transplantes de medula óssea. Em mais de 30 anos de atividade, o Hospital do GRAACC elevou o patamar do tratamento do câncer infantojuvenil no Brasil, especialmente em casos de alta complexidade, com taxa média de 72% de cura, e investe constantemente em medicina individualizada e investigação genética para cada vez mais crianças e adolescentes com câncer possam ter um futuro pela frente.