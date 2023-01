De Ben Stiller a Viola Davis: Confira os melhores looks do tapete vermelho do Critics Choice Awards

Com vestidos pretos e ternos diferentões, famosos roubaram a cena do tapete vermelho do evento neste domingo, 15

A 28ª cerimônia da premiação Critics Choice Awards aconteceu na noite deste domingo, 15, e voltou os olhares do mundo para os salões do Fairmont Century Plaza de Los Angeles, nos Estados Unidos. Considerado um termômetro para o Oscar, o evento internacional consagrou o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo o grande vencedor da noite e ainda apresentou um verdadeiro desfile de looks, cabelos e maquiagens em seu tapete vermelho.

Usando veludo ou tule, com vestidos longos ou curtos e deixando os braços de fora --ou não, a cor da noite foi o preto, que deixou os looks mais glamorosos ainda mais em evidência na noite de ontem. Angela Basset, vencedora da categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance no longa-metragem Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Jennifer Coolidge, que levou a mesma estatueta para casa, mas na categoria de TV, pela série The White Lotus, foram algumas das atrizes que apostaram no tom escuro para marcar presença ao longo do tapete vermelho do evento.

As grifes também estiveram em peso durante o evento. Uma das primeiras artistas a chegar ao Critics Choice Awards 2023 foi a atriz Niv Sultan, que escolheu um look Saint Laurent para atravessar o tapete vermelho. Em seguida, vieram as atrizes Claire Foy, usando Prada, Elle Fanning, com um Alexander McQueen, e Michelle Williams, com um look feito sob medida da Louis Vuitton. Ela concorria o prêmio de Melhor Atriz por sua performance em Os Fabelmans.

A premiação celebra os artistas do cinema e da televisão que mais se destacaram nos Estados Unidos, de acordo com a Critics Choice Association (CCA), em português, Associação Escolha dos Críticos. O grupo é composto por cerca de 600 críticos, profissionais da mídia e da imprensa que cobrem a área do entretenimento. Confira, nas fotos a seguir, os principais looks da noite do evento.

O ator Ben Stiller

A atriz Viola Davis

A atriz Michelle Williams

A atriz Niv Sultan

A atriz Michelle Yeoh

O ator Johnny Knoxville

A atriz Jennifer Coolidge

A atriz Janelle Monae

A atriz Elle Fanning

A atriz Elle Foy

A atriz Anya Taylor Joy

A atriz D'Arcy Carden

A atriz Angela Bassett

O ator Andrew Garfield