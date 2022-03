Critics Choice Awards 2022: veja a lista de ganhadores da premiação

'Ataque dos Cães' e 'Belfast' foram os destaques do Critics Choice Awards 2022

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 12h07

O termômetro para o Oscar 2022 já começou! A noite do último domingo, 13, foi marcada por mais uma premiação, o Critics Choice Awards que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia e revelou os favoritos do cinema 2021.

Assim como no BAFTAs 2022, o filme Ataque dos Cães, também foi destaque no Critics Choice Awards e levou a melhor na premiação, com quatro estatuetas.

Desbancando favoritas na categoria de 'Melhor Atriz', Jessica Chastain levou a categoria por sua atuação em Os Olhos de Tammy Faye.

Will Smith também foi um dos destaques da noite, surpreendendo os espectadores, o ator ganhou a categoria de 'Melhor Ator' nas duas premiações por sua atuação em King Richard.

Veja a lista de vencedores do Critics Choice Awards:

MELHOR FILME

Amor, Sublime Amor

Ataque dos Cães — VENCEDOR

Beco do Pesadelo

Belfast

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Não Olhe Para Cima

No Ritmo do Coração

Tick, Tick…Boom!

MELHOR ATOR

Nicolas Cage (Pig)

Benedict Cumberbatch (Ataque dos Cães)

Peter Dinklage (Cyrano)

Andrew Garfield (Tick, Tick…Boom!)

Will Smith (King Richard) — VENCEDOR

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

MELHOR ATRIZ

Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye) — VENCEDOR

Olivia Colman (A Filha Perdida)

Lady Gaga (Casa Gucci)

Alana Haim (Licorice Pizza)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Jamie Dornan (Belfast)

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (No Ritmo do Coração) — VENCEDOR

Jared Leto (Casa Gucci)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (Ataque dos Cães)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Caitríona Balfe (Belfast)

Ariana DeBose (Amor, Sublime Amor) — VENCEDOR

Ann Dowd (Mass)

Kirsten Dunst (Ataque dos Cães)

Aunjanue Ellis (King Richard: Criando Campeãs)

Rita Moreno (Amor, Sublime Amor)

JOVEM ATOR / ATRIZ

Jude Hill (Belfast) — VENCEDOR

Cooper Hoffman (Licorice Pizza)

Emilia Jones (No Ritmo do Coração)

Woody Norman (Sempre em Frente)

Saniyya Sidney (King Richard: Criando Campeãs)

Rachel Zegler (Amor, Sublime Amor)

MELHOR ELENCO

Belfast — VENCEDOR

Não Olhe Para Cima

Vingança & Castigo

Licorice Pizza

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

MELHOR DIRETOR

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Ataque dos Cães

Guillermo del Toro – O Beco do Pesadelo

Steven Spielberg – Amor, Sublime Amor

Denis Villeneuve – Duna

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Zach Baylin – King Richard: Criando Campeãs

Kenneth Branagh (Belfast) — VENCEDOR

Adam McKay e David Sirota (Não Olhe Para Cima)

Aaron Sorkin (Being the Ricardos)

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Jane Campion – Ataque dos Cães — VENCEDOR

Maggie Gyllenhaal – A Filha Perdida

Siân Heder – No Ritmo do Coração

Tony Kushner – Amor, Sublime Amor

Jon Spaihts, Denis Villeneuve e Eric Roth – Duna

MELHOR FOTOGRAFIA

Bruno Delbonnel (The Tragedy of Macbeth)

Greig Fraser (Duna)

Janusz Kaminski (Amor, Sublime Amor)

Dan Laustsen (O Beco do Pesadelo)

Ari Wegner (Ataque dos Cães) — VENCEDOR

Haris Zambarloukos (Belfast)

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Jim Clay, Claire Nia Richards (Belfast)

Tamara Deverell, Shane Vieau (O Beco do Pesadelo)

Adam Stockhausen, Rena DeAngelo (A Crônica Francesa)

Adam Stockhausen, Rena DeAngelo (Amor, Sublime Amor)

Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos (Duna) — VENCEU

MELHOR EDIÇÃO

Sarah Broshar e Michael Kahn (Amor, Sublime Amor) — VENCEDOR

Úna Ní Dhonghaíle (Belfast)

Andy Jurgensen (Licorice Pizza)

Peter Sciberras (Ataque dos Cães)

Joe Walker (Duna)

MELHOR FIGURINO

Jenny Beavan (Cruella) — VENCEDOR

Luis Sequeira (O Beco do Pesadelo)

Paul Tazewell (Amor, Sublime Amor)

Jacqueline West, Robert Morgan (Duna)

Janty Yates (Casa Gucci)

MELHOR CABELO E MAQUIAGEM

Cruella

Duna

Os Olhos de Tammy Faye — VENCEDOR

Casa Gucci

O Beco do Pesadelo

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Duna — VENCEDOR

Matrix Resurrections

O Beco do Pesadelo

007 - Sem Tempo para Morrer

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

MELHOR COMÉDIA

Duas Tias Loucas de Férias

Não Olhe Para Cima

Free Guy: Assumindo o Controle

A Crônica Francesa

Licorice Pizza — VENCEDOR

MELHOR ANIMAÇÃO

Encanto

Flee

Luca

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas — VENCEDOR

Raya e o Último Dragão

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

Um Herói (Irã)

Drive My Car (Japão)

Flee (Dinamarca)

A Mão de Deus (Itália)

The Worst Person in the World (Noruega)

MELHOR CANÇÃO

"Be Alive" (King Richard)

"Dos Oruguitas" (Encanto)

"Guns Go Bang" (Vingança & Castigo)

"Just Look Up" (Não Olhe Para Cima)

"No Time to Die" (007 - Sem Tempo para Morrer) — VENCEDOR

MELHOR TRILHA SONORA

Nicholas Britell (Não Olhe Para Cima)

Jonny Greenwood (Ataque dos Cães)

Jonny Greenwood (Spencer)

Nathan Johnson (O Beco do Pesadelo)

Hans Zimmer (Duna) — VENCEDOR