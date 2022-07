Com look recortado, Carol Peixinho prestigia Thiaguinho em show no Rio

Carol Peixinho rouba a cena ao posar com Thiaguinho nos bastidores do show do cantor no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 30/07/2022, às 09h06

Carol Peixinho (37) rouba a cena ao posar nos bastidores do show do namorado, Thiaguinho (39), que aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A influenciadora e ex-BBB surgiu impressionante ao lado do cantor e posou esbanjando paixão. Ela também chamou a atenção com a escolha do look.

Para o evento, ela elegeu uma minissaia e um top com recortes em off white. Sem sutiã, a musa apostou no modelo decotado e arrancou elogios.

Mais cedo, Thiaguinho se surpreendeu ao ver fotos da namorada de biquíni na praia.

THIAGUINHO SE DERRETE AO FALAR DE CAROL PEIXINHO

O cantor Thiaguinho abriu o coração ao falar do seu namoro com a ex-BBB e ex-No Limite Carol Peixinho durante participação no programa Domingão com Huck, da Globo. Ele ficou emocionado ao receber um depoimento em vídeo da amada e respondeu ao contar sobre a leveza da relação deles.

