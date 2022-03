Charlotte Moroni conquista título de Mini Miss Brasil e se prepara para o Mini Miss Universo

Mini pupila de Paulo Filho, Charlotte Moroni vence o título de Mini Miss Brasil e representa cidade natal dos cantores Zezé di Camargo e Luciano

Publicado em 30/03/2022

Charlotte Moroni (5) foi eleita a Pequena Miss Brasil. Chaychay como é apelidada é moradora do município de Edéia, no Goiás. Filha dos agricultores, a mais bela criança do Brasil é modelo infantil e estuda interpretação.

O concurso realizado em Curitiba, Paraná, recebeu 30 crianças de diversos cantos do país. Preparada pelo especialista em concursos de beleza e consultor de misses Paulo Filho, Chaychay homenageou o ciclo do ouro, momento importante no desenvolvimento do estado do Goiás e trouxe ao público a lenda da Casa das 365 Janelas, lenda que retrata uma construção histórica realizada na cidade de Pirenópolis-GO.

A cidade que também é conhecida pela gravação do filme Dois Filhos de Francisco, longa metragem que conta a história dos irmãos Zezé Di Camargo (59) e Luciano (49): “Charlotte trouxe para Goiás uma conquista inédita. Com apenas 5 anos de idade, após essa vitória, ela já se coloca como uma referência no segmento de concursos de beleza infantis”, afirma o especialista em miss.

No concurso, a Mini Miss desfilou com vestido criado por Paulo Filho e confeccionado pela estilista curitibana Ju Almeida.

Nos próximos dias Charlotte segue em compromissos com autoridades em Edéia e Goiânia, além de iniciar seu planejamento e preparação para etapa internacional.

Entre os dias 16 à 22 de Agosto, ela está com a passagem comprada para Colômbia juntamente com o especialista em misses para representar o país no Mini Miss Universo. O concurso será realizado na cidade de Cartagena das Índias. A competição que recebe crianças de diversos cantos do mundo é considerada a principal competição de beleza infantil do planeta.