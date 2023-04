Eventos / Shows

Casa Natura divulga a agenda de programação de abril e maio

Casa Natura recebe artistas do Norte do Brasil em uma programação especial na celebração dos seis anos do espaço. Confira a agenda de eventos

CARAS Digital Publicado em 03/04/2023, às 13h29

Flora Matos, Luciana Mello e Áurea Martins - Fotos: Divulgação; Ike Levy e Sergio Caddah