Carlos Tramontina faz rara aparição com a esposa em evento

Ex-apresentador da Globo, Carlos Tramontina curte noite de gala com a esposa, com quem está casado há 38 anos

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 09h39

O jornalista e apresentador Carlos Tramontina aproveitou a noite de segunda-feira, 3, para curtir um evento ao lado da esposa, Rosana Gerab Tramontina. Os dois fizeram uma rara aparição juntos em público durante o encontro de gala do GRAACC em São Paulo.

Com looks elegantes, eles posaram lado a lado. Os dois estão juntos há cerca de 38 anos.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Carlos Tramontina revela como foi a decisão de sair da Globo

Há pouco tempo, Carlos Tramontina encerrou o contrato de mais de 40 anos com a Globo. Em entrevista no programa The Noite, do SBT, ele abriu o jogo sobre a sua decisão de sair da emissora.

"Já vinha falando que queria descansar e ter um ano de viagens, fazer outras coisas. Falei com a minha diretora já no começo do ano e não escondia de ninguém.... Minha ideia não era chegar aos 80 anos e descobrir que ‘puxa, deveria ter feito aquilo’. Não, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer tal coisa", disse ele.

Então, ele contou sobre o acordo que fez antes de sua saída. "Falei ‘vamos conversar. Quero impor duas coisas. Uma: eu quero sair sem mágoa. Duas: eu quero ter, por parte da Globo, o reconhecimento da minha dedicação. Saí ‘numa boa’. A Globo reconheceu, de diferentes formas, e isso faz parte de um acordo confidencial, a minha dedicação à empresa. Defini que queria fazer o Carnaval, a apuração e falei ‘quero estar no jornal até o último instante’.... Minha saída foi absolutamente na boa", declarou.

Por fim, Tramontina contou o que está fazendo hoje em dia. "Estou cuidando agora, bem, do Instagram e, de forma muito simples, abri o canal do YouTube e coloquei duas reportagens que fiz sobre São Paulo. Tem dado uma repercussão e um resultado muito interessantes", declarou.