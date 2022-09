Sem sutiã, Juliana Paes quase mostra demais em vestido aberto: ''Que maravilhosa''

Atriz Juliana Paes esbanjou corpaço escultural em look todo aberto durante passeio em Paris e arrasou

A atriz Juliana Paes (43) está dando um show de beleza com muito estilo durante sua passagem por Paris, na França. Nesta quarta-feira, 28, a famosa compartilhou novas fotos curtindo a Cidade Luz e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

Usando um vestido preto nada básico, a artista roubou a cena ao exibir seu decote sem sutiã na peça cheia de recortes.

Toda estilosa, Juliana Paes arrematou a combinação com várias argolas pratas e óculos escuros. "O close e o corre… (quem vê o close não imagina a saudade que já tô das crianças)", falou ela sobre a falta que está sentindo dos filhos.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Aff que maravilhosa", exclamaram os fãs. "Perfeição", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, Juliana Paes encantou ao compartilhar cliques inéditos com a irmã curtindo em Paris. Segundo a atriz, a viagem com ela é uma realização de um sonho que a famosa pode proporcionar para a irmã.

