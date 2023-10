Ficou bom? Maraisa arrebata com look militar com toque laranja

Cantora Maraisa arrebata ao surgir usando combinação com estampa militar com detalhe em laranja; veja

A cantora Maraisa arrasou com mais um look para fazer seu show ao lado de Maiara. Nesta terça-feira, 03, a famosa compartilhou cliques toda produzida para subir ao palco em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção com a escolha das peças.

Toda de estampa militar, a artista sertaneja surgiu poderosa e deu um show de beleza com as peças estilosas. Maraisa apareceu com um vestido, botas e um casaco laranja, que deu um toque especial na combinação.

"Finalizamos a semana e iniciamos o mês de outubro com um showzaço em Nova Iguaçu-RJ. Vocês foram incríveis, amei a nossa noite", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a famosa recebeu elogios. "Mas nem camuflada assim para esconder a tua beleza", brincaram. "Você é linda", admiraram.

Ainda nos últimos, Maraisa revelou estar noiva do empresário, Fernando Mocó, com quem está há poucos meses namorando, mas conhece desde antes da fama.

Veja o look militar de Maraisa:

Maiara e Maraisa usam figurinos que pesam 8 kg em noite de show

As cantoras Maiara e Maraisa capricharam na escolha do figurino para o show no Rodeio de Jaguariúna neste final de semana. As duas apareceram vestidas como Rainhas do Rodeio e os looks chamaram a atenção.

Elas apostaram em figurinos bordados à mão com aplicações de pérolas, pedras, muito couro e franjas. No final, cada look pesava cerca de 8 kg. Maiara apostou em um look branco e Maraisa surgiu com o figurino em tom de rosa.

Os looks foram criados pela fashion stylist Roze Motta em parceria com o estilista Marcelo Orlale. “Quando a Maraisa me contou que seu sonho de infância era ser rainha do rodeio, senti que tínhamos uma oportunidade única de tornar isso realidade. Os chapéus, brilhos, recortes e franjas foram meticulosamente escolhidos não apenas complementaram seus visuais, mas também deram às artistas um toque de autenticidade e glamour que as destacou como verdadeiras rainhas do rodeio”, afirmou ela.

Fotos: Amanda Galdino