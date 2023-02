Que look é esse? Deborah Secco deixa barriga toda de fora em combinação diferente

Atriz Deborah Secco deu show de estilo ao deixar barriga torneada à mostra em combinação nada discreta

A atriz Deborah Secco (43) montou um look bem estiloso para sair de sua casa nesta terça-feira, 28. Em seus stories no Instagram, ela compartilhou uma selfie no hall de seu apartamento e exibiu as escolhas ousadas que fez para o dia.

Em frente ao espelho que tem na entrada de casa, a esposa de Hugo Moura (32) fez carão ao aparecer de óculos escuros e chamou a atenção com a combinação cheia de personalidade.

De cropped preto e uma saia verde de cintura baixa, Deborah Secco deixou sua barriga torneada à mostra com estilo ao combinar as peças com um chinelo estampado e uma bolsa preta diferente. "Partiu", disse ela no clique.

Ainda nos últimos dias, a famosa causou ao relembrar fotos fantasiada como Bruna Surfistinha. Cobrindo apenas o necessário, a artista esbanjou seu corpo escultural ao posar em uma espécie de boate. A ideia da caracterização da personalidade serviu de inspiração para muitos no Carnaval.

Veja o look estiloso de Deborah Secco:

Deborah Secco reflete sobre críticas recebidas pelos looks usados durante a Copa

Após a final da Copa do Mundo 2022 no Catar, a atriz Deborah Secco usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a polêmica de seus looks usados durante a cobertura.

A artista participou do Tá na Copa, do SporTV, sendo criticada na web pelas escolhas das produções para o programa. Ao postar um vídeo com compilado de seus visuais usados durante a cobertura, Deborah comentou sobre as críticas machistas que recebeu. "Domingo encerrei a temporada de looks do #TáNaCopa no @sportv, de que tive a honra de participar e onde me diverti todos os dias. 2022 quase acabando, mas quero deixar um questionamento sobre como estamos interpretando e julgando mulheres por causa de suas roupas. Até quando? Receber comentários machistas reforçou minha certeza do quanto a sociedade caminha a passos lentos", falou a famosa.