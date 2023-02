Deborah Secco escandaliza com fotos ousadas como Bruna Surfistinha: ''Perfeita''

Fantasiada de Bruna Surfistinha, Deborah Secco fez cliques sensuais e arrancou suspiros dos fãs

A atriz Deborah Secco (43) deu o que falar em seu pré-carnaval ao surgir fantasiada de sua personagem inesquecível, a garota de programa Bruna Surfistinha. Nesta quinta-feira, 23, ela entrou no clima de tbt na rede social e relembrou a produção feita para uma festa antes da folia.

Nos registros, a famosa apareceu sensualizando cobrindo apenas o essencial em um cenário tipo uma boate. Na barra, a esposa de Hugo Moura (32) fez várias poses e fez a temperatura subir com a roupa ousada.

Com um top de estrela-do-mar só na região do bico do seio, shortinhos micro e sandálias com amarração, Deborah Secco surgiu arrasadora esbanjando seu corpaço torneado com atitude.

"Tbt com fotos inéditas desse ensaio que abriu meu carnaval com chave de ouro e que inspirou tantas pessoas! Bruna Surfistinha pra vocês!", disse ela sobre a fantasia que serviu de ideia para muitos foliões nas ruas.

Nos comentários da publicação, os internautas babaram com os cliques da musa. "Perfeita", escreveram os fãs. "A maior que temos sim", enalteceram outros.

Veja as fotos de Deborah Secco de Bruna Surfistinha:

Deborah Secco reflete sobre as críticas pelos looks usados durante a Copa

Após a final da Copa do Mundo 2022 no Catar, a atriz Deborah Secco usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a polêmica de seus looks usados durante a cobertura.

A artista participou do Tá na Copa, do SporTV, sendo criticada na web pelas escolhas das produções para o programa. Ao postar um vídeo com compilado de seus visuais usados durante a cobertura, Deborah comentou sobre as críticas machistas que recebeu. "Domingo encerrei a temporada de looks do #TáNaCopa no @sportv, de que tive a honra de participar e onde me diverti todos os dias. 2022 quase acabando, mas quero deixar um questionamento sobre como estamos interpretando e julgando mulheres por causa de suas roupas. Até quando? Receber comentários machistas reforçou minha certeza do quanto a sociedade caminha a passos lentos", falou a famosa.