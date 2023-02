Deborah Secco desfila com top de franjas e calcinha cavada: "Meu Salgueiro"

Deborah Secco esbanjou sensualidade e fez sucesso com sua fantasia; ela é madrinha da Salgueiro

Deborah Secco (43) desfilou no Salgueiro, na madrugada desta segunda-feira, 20. Ela se disse emocionada ao passar pela Avenida.

A musa é madrinha da escola, que tem Viviane Araújo (47) como rainha de bateria.

A atriz usou uma fantasia bem ousada, com um conjunto de top de franjas e uma calcinha ultracavada, feitos com correntes metálicas e pedrarias vermelhas, além de detalhes com flores roxas.

"A Flor do Paraíso Vermelho. Pronta para o desfile da minha Salgueiro!", vibrou. Para dar conta da agenda de carnaval, que concilia com a maternidade, ela apostou em carboidratos e boa noite de sono.

Sendo a quinta a desfilar, a Salgueiro entrou com o enredo "Delírios de um paraíso vermelho", que fala sobre a valorização da liberdade de expressão.

Deborah Secco conta que tomou remédios para emagrecer durante anos: ''Fruto de uma sociedade doente''

Deborah Secco falou abertamente sobre a vida pessoal e revelou que, na busca pela perfeição, tomou remédios para emagrecer durante muito tempo.

Em entrevista à revista JP, a artista contou que o uso dos medicamentos a afetou psicologicamente e afirmou que ainda não se sente curada.

"Tomei remédio para emagrecer dos 15 até um ano depois que minha filha nasceu. Sou fruto de uma sociedade doente. Não me sinto curada, mas me policio para viver em harmonia com meu corpo".

Atualmente casada e mãe, ela também comentou sobre os relacionamentos tóxicos que viveu. “Meu marido me fez entender que posso ter ao meu lado um homem que gosta dos meus defeitos”.

Ela ainda falou que buscou essa perfeição também no trabalho e até como filha e relembrou a morte da irmã mais velha.

“Tive uma irmã mais velha que nasceu com vários problemas de saúde e morreu aos cinco anos, depois de muito tempo vivendo em estado vegetativo. Passei a vida tentando preencher esse buraco”, afirmou.