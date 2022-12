Deborah Secco faz reflexão sobre críticas pelos looks durante a Copa: ''Mulheres livres seguem incomodando''

Atriz Deborah Secco fala sobre as críticas que recebeu durante a Copa do Mundo por conta dos looks ousados em programa do SporTV

Após a final da Copa do Mundo 2022 no Catar, a atriz Deborah Secco (42) usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a polêmica de seus looks usados durante a cobertura.

A artista participou do Tá na Copa, do SporTV, e foi criticada na web pelas escolhas das produções para o programa. Ao postar um vídeo com compilado de seus visuais usados durante a cobertura, Deborah comentou sobre as críticas machistas que recebeu.

"Domingo encerrei a temporada de looks do #TáNaCopa no @sportv, de que tive a honra de participar e onde me diverti todos os dias. 2022 quase acabando, mas quero deixar um questionamento sobre como estamos interpretando e julgando mulheres por causa de suas roupas. Até quando? Receber comentários machistas reforçou minha certeza do quanto a sociedade caminha a passos lentos", iniciou a famosa em seu feed no Instagram.

"Enquanto isso eu repito o que não escondo de ninguém: sou e me sinto livre, todos os dias, para usar o que me faz bem. Minha roupa não me define e não me resume. Eu sou muito mais e acredito na possibilidade de a gente sempre vestir o que quiser", continuou.

Ao concluir, Deborah destacou que o respeito deve sempre existir. "E olha que isso não é um desabafo, é só uma reflexão sobre como mulheres felizes e, mais uma vez, livres, seguem incomodando. O respeito deve sempre existir, independentemente da sua opinião. Aliás, se esta desrespeita alguém, isso diz muito mais sobre você do que sobre os outros", finalizou Dede Secco.

Confira os looks de Deborah Secco e a reflexão da atriz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

