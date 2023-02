Deborah Secco surge em cliques ousados ao lado do marido, Hugo Moura: "Esquentou aqui"

A atriz Deborah Secco elevou a temperatura das redes sociais ao postar fotos ousadas com o maridão

Deborah Secco(43) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ousados ao lado do marido, Hugo Moura (32).

Nesta terça-feira, 14, é comemorado nos Estados Unidos e em algumas regiões da Europa o Valentine's Day, também conhecido como Dia de São Valentim. A data é semelhante ao Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho no Brasil, e a atriz fez questão de comemorar.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou diversas fotos com o marido, sendo algumas em que eles posam sorridentes e em outras os dois surgem protagonizando momentos quentes, e aproveitou para se declarar.

"Meu eterno namorado!!! Happy #valentineday @hugomourag. Que sorte a minha…", escreveu Secco na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversos elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Amo o amor de vocês!", escreveu outra. "Casal de milhões", comentou uma admiradora. "Esquentou aqui! Meu Deus, que coisa linda de se ver!!", falou uma fã.

Confira as fotos de Deborah Secco e Hugo Moura:

Fotos com a filha

Deborah Secco usou as suas redes sociais para se declarar para a filha, Maria Flor, de sete anos, fruto do casamento com o modelo Hugo Moura, com quem se relaciona desde 2015. Os fãs da atriz ficaram encantados com os registros da publicação e se espantaram com a semelhança entre mãe e filha.

Na legenda, a atriz se derreteu com a herdeira: "Eu e ela… Sobre amor!!!", escreveu acompanhada de um emoji de coração. O clique eleito para a capa mostra as duas vestidas com tricost off white, em um ensaio mais elaborado.

