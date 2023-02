Deborah Secco abre álbum de fotos com a filha e semelhança impressiona

Deborah Secco encantou seus seguidores com cliques ao lado da filha, Maria Flor

Deborah Secco (43) usou as suas redes sociais na última segunda-feira, 06, para se declarar para a filha, Maria Flor, de sete anos, fruto do casamento com o modelo Hugo Moura (32), com quem se relaciona desde 2015. Os fãs da atriz ficaram encantados com os registros da publicação e se espantaram com a semelhança entre mãe e filha.

Na legenda, Deborah se derreteu com a herdeira: “Eu e ela… Sobre amor!!!”, escreveu acompanhada de um emoji de coração. O clique eleito para a capa mostra as duas vestidas com tricost off white, em um ensaio mais elaborad. Mas a publicação também deu um gostinho da vida real de Deborah e Maria, com cliques em viagens no frio ou trocando um selinho carinhoso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Nos comentários, algumas celebridades deixaram mensagens de carinho: “Lindas”, elogiou a modelo Fernanda Motta. “Amo tanto vocês”, escreveu a jornalista Talita Galhardo. Já os fãs, deixaram mensagens perplexos com as semelhanças: “Está parecida com vc, hein”, disse uma."Útero abençoado esse”, brincou uma admiradora. “É amor que transborda”, disse mais uma sobre o carinho das fotos.

Deborah Secco compartilha cliques com a família em viagem

Momento fofura! Deborah Secco e o marido Hugo Moura viajaram para o Colorado nas férias e encantaram os seguidores com cliques curtindo a neve ao lado da filha, a pequena Maria Flor, de sete anos.

No roteiro das férias, a família curtiu um dia de esqui no Vail Ski Resort e os três surgiram sorridentes em uma publicação, aproveitando o clima com muitas camadas de roupa para suportar o frio: “Nosso primeiro dia juntos na neve”, Deborah escreveu na legenda do clique.

A imagem encantou os fãs da atriz, que deixaram muitos elogios: “Ai que delícia! Aproveitem mto família", "Seus fofos! Aproveitem", “Uauuuu! Amei linda amiga… que lindo toda família junta … se divirta e aproveite muito .. beijos mil”, escreveram nos comentários.