Patrícia Poeta surpreende com sandália muito diferente

Apresentadora Patrícia Poeta esbanjou estilo ao apostar em calçados diferentes

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 12h36

Dona de um estilo autêntico e moderno, Patrícia Poeta (45) encantou ao exibir mais um de seus looks do dia para comandar o Encontro na Globo nesta quinta-feira, 21.

Surpreendendo a todos, a apresentadora apareceu com uma sandália um pouco diferente e que deu um toque todo especial para a combinação. Todo vazado, com bico e cobrindo até os tornozelos, o calçado foi destaque do look, composto por saia rosa pink e blusa preta.

"Encontro de hoje com eles: Titãs! 40 anos de história! Parabéns! Valeu plateia, querida! Obrigada pela companhia, pessoal! Até amanhã", disse ela em sua rede social.

Nos comentários, os internautas logo admiraram a jornalista e deixaram sua opinião sobre a roupa. "Que sandália linda", aprovaram. "Amei esse look", falaram outros.

Patrícia Poeta e seus looks

A apresentadora Patrícia Poeta está acostumada a compartilhar em sua rede social fotos mostrando a roupa escolhida para comandar o programa. Cheia de cores e acessórios, a jornalista sempre surpreende com combinações únicas.

Recentemente, ela surpreendeu ao surgir de look fitness em uma foto no espelho após ter feito exercícios em casa.

